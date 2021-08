Olivier Latry: "Liszt a fait de l’orgue un instrument virtuose"...

Tête d’affiche au festival Ars in Cathedrali à Sainte-Gudule, l’organiste français Olivier Latry consacre son nouveau disque à Liszt. Des "Inspirations" riches en couleurs au service d’un compositeur qui allait "démocratiser la musique".

Organiste de réputation mondiale, titulaire des orgues de Notre Dame de Paris, Olivier Latry a enregistré son nouvel album Liszt sur le fabuleux Rieger de la Philharmonie de Paris. La console a été placée à la place du chef d’orchestre, seule façon pour l’interprète d’entendre cet orgue gigantesque dans toute sa plénitude. À la clé, une lecture de Liszt aux registrations étoffées et à l’éloquence parfaite, témoignage de son admiration pour "un compositeur sans lequel", affirme Latry, "le monde musical et organistique ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Certes, il est arrivé au bon moment, dans un environnement artistique en pleine éclosion romantique. Reste que c’est lui qui a créé la forme du récital, tout en amplifiant le côté star du musicien virtuose. Il est le premier à avoir placé le piano parallèlement au public car son profil était meilleur que son visage de face. Dans sa jeunesse, il était plutôt bel homme et a joué de son image. Il avait une manière de mettre ses lunettes qui faisait craquer les femmes! Il a pourtant mis fin assez vite cette carrière fulgurante. Et il a fini abbé".

Classique «Liszt - Inspirations» Interprété par Olivier Latry Label: La Dolce Volta Note de L'Echo:

Une starification d’autant plus étonnante qu’il était d’un altruisme peu banal...

La crème des hommes! Il n’a jamais eu de mot désobligeant à l’égard de ceux qui le critiquaient ou qui ne l’appréciaient pas – les Schumann ont refusé de le recevoir. Il continuait au contraire à en dire du bien. Et puis, quelle générosité à l’égard de tous les jeunes musiciens qu’il prenait sous son aile – Wagner, bien sûr, mais aussi Saint-Saëns et tant d’autres dont les débuts ne furent pas évidents. Sacré personnage. Un vrai catholique... J’avoue à ce propos avoir connu, en 2011, un grand moment d’émotion en inaugurant le nouvel orgue d’une église à Weimar dont il avait financé lui-même la construction. Il allait y prier régulièrement.

"En amenant à l’orgue sa fabuleuse technique pianistique, Liszt en a fait un instrument virtuose, ce qu’il n’était pas vraiment jusque-là."

Quel était son rapport au piano et à l’orgue?

Il n’a jamais considéré le piano comme une finalité, mais seulement comme un moyen. Il a pensé sa musique pour un instrument qui n’existait pas. On peut la jouer au piano, à l’orgue, à l’orchestre... En revanche, en amenant à l’orgue sa fabuleuse technique pianistique, il en a fait un instrument virtuose, ce qu’il n’était pas vraiment jusque-là.

À quoi fait allusion le titre de votre disque, "Inspirations"?

D’abord au passé car Liszt y puise une partie de son inspiration, marqué comme tant d’autres par Bach, qui est bel est bien le premier des compositeurs romantiques...

LISZT - Liebestraum No. 3 (Rêve d'Amour) - Olivier Latry - Philharmonie Paris

Votre précédent CD, "Bach to the future", avait habilement bousculé quelques "certitudes" historiques, mais de là à en faire un romantique...

Détrompez-vous, il y a chez Bach tout ce qui peut séduire les compositeurs romantiques, et ils vont tous s’en emparer de différentes manières. Prenez Brahms, pour ne citer que lui, et ses développements du contrepoint. Cette pensée allemande, cette rigueur contrapuntique, tout cela vient de Bach. Liszt n’y échappe pas, même s’il va apporter toute sa créativité personnelle, qui débouchera sur Wagner.

Pour en revenir à mon titre "Inspirations", il a aussi une dimension ouverte sur le futur, qui souligne tout ce que Liszt a inspiré après lui.

"Liszt va transcrire pour piano un nombre incroyable d’œuvres – les symphonies de Beethoven, des opéras, des Lieder... – afin que les gens puissent découvrir ces musiques auxquelles ils n’ont pas ou peu accès. Extraordinaire, non?"

Sans parler de ses innombrables transcriptions...

En effet, à l’époque, on n’a pas la possibilité d’entendre beaucoup de concerts. Il va donc transcrire pour piano un nombre incroyable d’œuvres – les symphonies de Beethoven, des opéras, des Lieder... – afin que les gens puissent découvrir ces musiques auxquelles ils n’ont pas ou peu accès. Extraordinaire, non? De plus, dans ses propres œuvres, il utilise volontiers le matériau d’autres compositeurs. La musique ne s’arrête pas avec lui, mais continue à vivre. Comme lorsque Saint-Saëns transcrit sa "Prédication aux oiseaux", présente sur le disque. C’est ce que j’aime tant dans la musique de Liszt, elle n’est jamais figée.

Vous avez également gravé ici ses trois œuvres majeures pour l’orgue. Un mot sur chacune?

Elles sont représentatives de son génie. La "Fantaisie sur le thème B.A.C.H." subjugue par son inventivité autour des quatre notes B.A.C.H. – notation allemande de "si bémol, la, do, si bécarre". Le motif est peu intéressant en soi, mais il en fait un vrai film à suspense. Les variations "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen", elles, bouleversent par la douleur qu’il y exprime suite à la mort de deux de ses enfants, et qui s’achèvent pourtant sur un incroyable choral d’espoir. Quant à la Fantaisie "Ad nos, ad salutarem undam", elle vaut son immense sonate en si mineur pour piano, par sa durée et par sa structure parfaite, avec un renouvellement musical constant. La pièce la plus extraordinaire écrite pour orgue...

– Olivier Latry est en concert le 17 août à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, avec un programme Bach, Messiaen, Liszt, Saint-Saëns, Vierne... Plus d'infos sur cathedralisbruxellensis.be.