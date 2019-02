Opéra | À Anvers, un bijoutier zigouille ses riches clients...

Une ville, Paris, dont les habitants, tourmentés par une cascade de meurtres commis pour faciliter le vol, vivent dans la crainte et la suspicion constantes. Point commun entre les victimes? Poignardées à la nuit tombante, elles possédaient toutes de magnifiques parures conçues par le maître-joaillier René Cardillac… Qui est le mystérieux serial killer? La réponse est vite fournie, sur scène, quand le Cavalier et sa Dame, trop occupés à s’accoupler, passent également par la lame: le criminel est le bijoutier en personne, qui piste ses acheteurs et les zigouille , tant il souffre d’être séparé de ses créations…

Les autres bonnes raisons tiennent à la lecture très sombre et "psychotique" de Guy Joosten: acclamé depuis longtemps à l’international, le régisseur flamand, dont c’est la trentième mise en scène lyrique en Belgique (et la dernière, annonce-t-il), a transposé le cadre français du XVIIIe siècle (le livret de "Cardillac" s’inspire de la nouvelle "Mademoiselle de Scudéry", de E.T. A. Hoffmann) au lieu même de cette nouvelle production: le quartier diamantaire d’Anvers, dans les années 20. À côté d’un marchand de pierres précieuses en kippa, un peu de l’élégance parisienne jaillit encore des habits haute couture de certains solistes et du chœur (cols en fourrure et colliers, pour ces citadins angoissés, tous clients fortunés de Cardillac). Le reste est noir, très noir, zébré parfois de rouge, et saturé d’or, surtout: peu à peu, le bijoutier sanguinaire (le baryton britannique Simon Neal, bien frappé) s’enfonce autant dans la folie que dans un amas moelleux de boudins et de coussins brillants, qui l’engloutissent littéralement.