Opéra | Saison alternative en streaming à La Monnaie

Coronavirus oblige, l'annonce de la nouvelle saison de La Monnaie s'est rapidement doublée d'une sélection de sept opéras, disponibles dès ce jeudi en streaming sur son site.

Coronavirus oblige, l’annonce de la nouvelle saison de La Monnaie s’est rapidement doublée d’une sélection de sept opéras, disponibles dès ce jeudi en streaming sur son site.

Dès les premières recommandations du Conseil de sécurité, les choses se sont très vite enchaînées à La Monnaie. Impossible de maintenir à l’affiche "La Dame de pique" de Tchaïkovski, prévue en mai, et a fortiori de poursuivre la "Trilogie Mozart/Da Ponte" dont il restait encore huit représentations, ni même de l’enregistrer à huis clos. "Comment voulez-vous imposer un mètre de sécurité entre 40 musiciens coincés dans une fosse?", témoigne à chaud Vik Leyten, porte-parole de l’institution pour la crise du coronavirus et directeur de la communication et de la dramaturgie.

Mais la vénérable maison d’opéra n’est pas silencieuse pour autant, emboîtant le pas au Met de New York, qui mettait en ligne, dès samedi passé, plusieurs de ses productions, suivies par les opéras de Paris, de Vienne ou par la Philharmonie de Berlin. Dès ce jeudi, La Monnaie annonce aussi une saison alternative en streaming sur son site, puisant dans les captations qu’elle réalise de la plupart de ses productions.

Parmi les offres en streaming, "La Gioconda" de Ponchielli, "Tristan und Isolde" de Wagner, "Aïda" de Verdi, et deux créations: "Frankenstein" de Mark Grey et "Macbeth Underworld" de Dusapin.

Vik Leyten nous confirme déjà 7 titres (essentiellement issus de la saison passée), voire davantage, en fonction des droits que l’opéra réussira à obtenir pour leur diffusion. "Une offre assez diversifiée qui comprend des classiques comme 'Le conte du Tsar Saltane' de Rimski-Korsakov, ‘La Gioconda’ de Ponchielli, ‘Tristan und Isolde’ de Wagner, ‘Aïda’ de Verdi (2017) 'Lucio Silla' de Mozart, et deux créations: ‘Frankenstein’ de Mark Grey (à confirmer) et ‘Macbeth Underworld’ de Dusapin. Nous avons obtenu tout de suite les droits de Pascal Dusapin et de son éditeur. Ils ont tout de suite compris que la situation était exceptionnelle. Quant à l’Opéra comique de Paris, avec qui nous partagions la commande de cette création, il va mettre sur son site le lien vers l’opéra en ligne."

"Le conte du Tsar Saltane" à La Monnaie

L’opéra à distance

La Monnaie, il est vrai, a une longue pratique du streaming, négociant par contrat la diffusion online, pour trois mois, de chacune de ses productions à l’issue de la dernière représentation dans sa salle. "Cela ne pose généralement aucun problème à nos artistes qui y voient une bonne opportunité d’étendre leur audience, surtout si c’est pour une période limitée", poursuit Vik Leyten, qui précise: "sauf dans des cas exceptionnels comme avec la ‘Jeanne d’Arc au bûcher’ d’Honegger (2019). Audrey Bonnet, le rôle-titre, est revenue sur son accord, estimant qu’être nue dans une salle ou sur le web, ce n’était pas la même chose…"

"Les gens ont Netflix et la télé, mais quand ils chercheront d’autres manières de tuer le temps, nous aurons un rôle à jouer." Vik Leyten Porte-parole de la Monnaie

Outre cette saison alternative disponible dès ce jeudi sur son site, La Monnaie sera également présente sur le réseau digital OperaVision, qui agrège 29 maisons dans 17 pays, non avec la "Trilogie Mozart/Da Ponte", comme initialement prévu, mais aussi avec "Lucio Silla" de Mozart, dirigé en 2017 par Antonello Manacorda. "Ce réseau nous permet de toucher 20 à 30.000 internautes par opéra, et jusqu’à 100.000 dans le cas d’un Mozart ou d’un Verdi, tandis que nous tournons, en temps normal, autour de 2-3.000 visites sur lamonnaie.be." Et Vik Leyten de conclure: "Les gens ont Netflix et la télé, mais quand ils chercheront d’autres manières de tuer le temps, nous aurons un rôle à jouer. Mais rien ne remplacera jamais l’expérience d’un opéra live!"

La Monnaie en streaming dès ce jeudi 19 mars: www.lamonaie.be. Voir aussi sur www.operavision.eu