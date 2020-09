Patrick Davin (1962-2020): "La popularisation de la musique classique est exceptionnelle aujourd’hui"

C’est un homme discret. Une qualité inhabituelle chez un chef d’orchestre. Mais le talent n’a pas besoin de tapage. Patrick Davin, invité d’honneur cet été au Festival de Wallonie affiche la quarantaine tranquille de ceux qui savent d’où ils viennent. Et, surtout, où ils vont. Un homme simple et chaleureux que ce natif de Huy, dont la pointe d’accent wallon colore chaleureusement une voix qu’il semble ne jamais devoir élever. Aussi à l’aise avec les élèves de l’académie d’Amay qu’avec les étudiants du Conservatoire de Paris ou de Bruxelles (section …néerlandophone), Patrick Davin a toujours l’air un peu surpris des multiples sollicitations que lui valent son "grand professionnalisme". Le compliment est d’un journaliste français peu suspect de flagornerie. Ancien élève de Pierre Boulez et de Peter Eötvös, Patrick Davin affiche un palmarès qui aligne avec une belle régularité une succession d’opéras qu’il a dirigés à Paris, Lyon, Marseille, Genève, Monte-Carlo… En Belgique, où on l’a vu autrefois à la tête de l’Ensemble Musiques nouvelles ou du Chœur de chambre de Namur, il est actuellement premier chef invité de l’Opéra Royal de Wallonie. En septembre, il prendra la direction musicale de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.