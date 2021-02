Paul Leary: "Nous étions fans de Dada et d’Yves Klein"

Guitariste des iconoclastes et légendaires Butthole Surfers, Paul Leary sort aujourd’hui un second album solo… trente ans après "The History of Dogs".

Le guitariste Paul Leary, qui est devenu producteur notamment pour U2 et Weezer et a joué sur les albums des Flaming Lips ou des Stone Temple Pilots, s’est enfin décidé à enregistrer les morceaux qui lui trottent dans la tête depuis trente ans… loin de l’imagerie des Butthole Surfers, sorte de provocateurs dadaïstes punks foutraquement inspirés de la scène rock aujourd’hui moribonde – mais dont le décès n’a jamais été acté.

Dans une ambiance de carnaval, le style de Leary oscille de la comptine à l’oberbayern, en passant par l’ambiance western-spaghetti, sans oublier de faire un saut dans le catalogue du groupe…

Dix chansons en trente ans, ce n’est pas énorme…

Je ne suis pas créatif à ce point (il rit). Ce n’était pas vraiment l’intention au départ: je voulais juste créer une petite bulle musicale qui a grossi... et j’en ai fait un album.

Le joli dessin naïf qui fait office de pochette est-il de votre main?

Oui, j’ai réalisé tout le travail artistique du disque. Un griffonnage…

Vous vous considériez plutôt comme artiste?

Je ne me suis jamais vraiment considéré comme étant musicien. Je ne suis pas vraiment talentueux, musicalement, je suis plutôt un bidouilleur, un type qui ne sait pas très bien ce qu’il fait.

"Born Stupid" (Born Stupid), Paul Leary

Ce qui est très approprié lorsque l’on fait partie des Butthole Surfers, je suppose…

En effet (il rit). Je joue de la guitare depuis 1963, sans jamais vraiment être parvenu à devenir bon.

Cet album se veut en fait une récapitulation des morceaux que j’ai en tête depuis 1990… et c’est une manière de m’en débarrasser.

Cet album est en effet, à l’image de sa pochette, très enfantin, si l’on prend une chanson comme "Sugar is the Gateway Drug"…

Absolument. Je reste, malgré mon âge, quelqu’un de très immature. Ce morceau m’est donc venu naturellement. "Do You Like to Eat a Cow" se révèle également très infantile.

Il règne une atmosphère de carrousel sur cet album…

C’est une sorte de musique de carnaval. À chaque fois que j’essaie d’enregistrer un morceau rock, cela devient tout de suite fortement débile.

"Throw Away Freely" évoque l’ambiance d’une brasserie bavaroise perdue dans la jungle chilienne…

Bavaroise, je prends! Mon épouse a des origines allemandes et j’aime bien me trouver au milieu de sa famille. Par ailleurs, l’on croise beaucoup de commerciaux bavarois au Texas, qui compte dès lors de nombreux "biergarten". J’ai d'ailleurs toujours été fasciné par la musique oberbayern (rires).

"What Are You Gonna Do" (Born Stupid), Paul Leary

"The Shah Revisited" est une chanson des Butthole Surfers que vous avez reprise. Pourquoi?

Un jour, pédalant sur mon vélo, cet air dingo a surgi dans ma tête, sans plus me quitter… Je me suis dit pourquoi ne pas la reprendre? D’autant qu’il s’agit d’une des toutes premières chansons que les Butthole Surfers n’aient jamais enregistrées. Je trouvais amusant de la revisiter sous un autre éclairage. Cet album se veut en fait une récapitulation des morceaux que j’ai en tête depuis 1990… et c’est une manière de m’en débarrasser.

J’ai entamé des études de "business administration" uniquement dans le but de profiter du prêt alloué dans ce cadre et acheter du matériel pour les Butthole Surfers.

C’est donc également une sorte d’hommage à votre vie précédente?

Sans doute. J’ai toujours du mal à considérer que c’est une vie antérieure, même si cela fait des lustres que nous n’avons rien enregistré ou donné un concert. En fait, nous n’avons jamais vraiment splitté, nous n'avons juste plus rien fait ensemble.

Apparemment, vous avez d’abord fait le con dans le public très jeune, lors d’un concert de Creedance Clearwater Revival, avant de plus tard monter sur scène à votre tour avec les Butthole Surfers et agir de même…

C’est juste le fait du hasard, je crois… J’avais terminé mes études et, ne trouvant pas de travail, j’avais le choix entre jouer dans un groupe de rock ou travailler en entreprise pour le reste de ma vie… J’ai suivi des études de "business administration" durant un an et demi, que j’ai entamées uniquement dans le but de profiter du prêt alloué dans ce cadre et acheter du matériel pour les Butthole Surfers.

Dans le Sud des États-Unis, peuplé de rednecks, vous deviez inévitablement devenir punks?

Le Texas est un endroit curieux. Durant mon passage à l’université, les Sex Pistols se sont produits à Austin, d’où je viens, et après avoir assisté à leur concert, je suis tombé amoureux de la musique punk. Cela semblait une belle échappatoire à la réalité… et ce le fut.

La provocation est-elle un travail… sérieux?

Je crois que oui. Les Butthole Surfers étaient une expérience très provocatrice: nous essayions de provoquer, mais je ne comprends toujours pas aujourd’hui pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Cela n’avait rien de prémédité.

Nous étions de grands fans du mouvement dada, d’Yves Klein, des nouveaux réalistes et du surréalisme. Personnellement, je me situe entre Miro et Dali (rires).

Vue en plein écran Paul Leary a réalisé tout le travail artistique autour de l'album, comme cette version bariolée de son portrait.

Pensez-vous que les excès dont vous étiez coutumiers à l’époque seraient encore possibles et autorisés aujourd’hui?

Vu le climat politiquement correct, je ne vois pas comment des groupes tels que les Butthole Surfers pourraient encore s’imposer aujourd’hui. Nous mettions le feu à la scène chaque soir… et tirions à blanc au-dessus du public durant les concerts. Tout cela faisait partie d’une époque pré-11 septembre. Après avoir vu les tours s’écrouler, cela n’avait plus beaucoup de sens de mettre la pagaille sur scène. Cela m’a ôté le goût du chaos...