Paul McCartney et son "carpe diem"...

À septante-huit ans, Sir Paul n’a pas raccroché ses guitares. Ce vendredi, il sort "McCartney III", l’album qui clôt une trilogie en solo entamée en 1970 à la fin des Beatles. Il l’a conçu entièrement dans sa ferme du Sussex durant le confinement. Portrait.

Comme pour tout un chacun, la pandémie a modifié tous les plans de Paul McCartney. En 2020, il était censé poursuivre une tournée entamée l’an passé. On l’attendait même, chez nous, à Werchter. Son dernier album, "Egypt Station", ne date que de deux ans. Et il ne projetait pas d’en sortir un autre cette année. "J’ai passé tout le premier confinement dans ma ferme avec ma famille. Et chaque jour, j’allais dans mon studio. Je comptais travailler sur la musique d’un film et c’est finalement devenu le premier morceau de cet album. Chaque jour, j’ai enregistré une mélodie avec l’instrument choisi pour la composer et progressivement, tout s’est mis en place. Je faisais de la musique pour moi-même et non comme un job. Je n’imaginais pas que cela se terminerait par un album", explique-t-il.

Intitulé "McCartney III", cet opus marque le début d’une nouvelle époque comme "McCartney I", en 1970, annonçait pour le musicien une ère post-Beatles et "McCartney II", publié en 1980, prédisait la fin de Wings, le groupe qu’il avait fondé avec sa femme Linda et le guitariste Denny Laine. Parmi les onze nouveaux morceaux, "Seize The Day", très "beatlesien", résume assez bien l’esprit de l’ensemble très peu mélancolique: "Profite du jour".

Ses souvenirs des Beatles

Si les rares journalistes qui ont pu l’interviewer, ces temps-ci, évitent de mentionner les Beatles, Sir Paul y revient de lui-même. Comme dans le New York Times où il compare ses souvenirs des Beatles à ceux que l’on peut garder de nos années de lycée. Mais il y a une grande différence. "Lorsque je suis à un dîner et que l’on me demande d’évoquer mes souvenirs, je m’aperçois que tout le monde les connaît." Et bien sûr, il y a aussi les souvenirs que Sir Paul ne dévoilera pas afin de ne pas entretenir les ragots. "Je me souviens de Keith Richards me disant: 'Vous avez quatre chanteurs. Nous n’en avons qu’un!’", confie-t-il au magazine anglais GQ. Les Beatles, ce groupe exceptionnel qui a inspiré aussi bien Oasis qu’Ed Sheeran, Sir Paul se souvient d’eux comme d’une sacrée bande de potes vraiment magiques.

" Je refuse les demandes de photos, je préfère parler aux gens pendant cinq minutes." Paul McCartney

Quand on lui demande de comparer la gloire dans les années 60 avec celle d’aujourd’hui, Macca – son surnom –, explique qu’elle est énorme: "Dans les sixties, être célèbre, c’était nouveau, innocent et excitant. On avait envie de signer des autographes. Puis, c’est devenu moins attrayant quand les gens vous interrompaient en plein repas au restaurant pour prendre une photo avec vous. Je refuse les demandes de photos, je préfère parler aux gens pendant cinq minutes."

Get Back Peter Jackson, le réalisateur du "Seigneur des Anneaux", a réalisé un documentaire sur la dernière année des Beatles. Son titre: "The Beatles: Get Back". On y verra des images inédites des sessions d’enregistrement de "Let It Be". Le documentaire sortira en août 2021.

Ringo aussi Ringo Starr, l’autre survivant des Beatles, sort ce vendredi un single intitulé "Here’s To The Nights" auquel McCartney a participé ainsi que Ben Harper, Dave Grohl et Lenny Kravitz. La chanson, écrite par Diane Warren, est spécialement sortie pour les fêtes et "pour en finir avec une année difficile".

La fortune d'un ex-enfant pauvre La fortune de Paul McCartney est estimée à un milliard d’euros. Mais il n’oublie jamais qu’il vient de la classe ouvrière et qu’il a été un enfant pauvre à Liverpool. "La chose la plus belle qu’il y a à avoir de l’argent, c’est que vous pouvez aider les gens." Il y a aussi une autre chose qui lui rappelle ses jeunes années et qu’il aime toujours faire: c’est prendre le bus…