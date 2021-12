Le superbe kyrie d'ouverture, avec ses claviers obstinés et son crescendo choral, annonce la couleur. La "Petite messe solennelle" de Rossini, ce "dernier péché de vieillesse" qu'il compose à 71 ans, est bel et bien une œuvre sacrée, mais l'opéra n'est jamais loin, avec sa dramaturgie particulière et une pointe de tendre ironie – Rossini reste Rossini.