Petits concerts classiques et déconfinés

Le hasard faisant bien les choses, c’est à Be-Here que Les Muffatti ont leur siège. Cet ancien bâtiment des apéritifs Byrrh, en bordure de Tour et Taxis, a été reconverti en pôle d’entreprises. Or l’un des ateliers est toujours inoccupé. "288 m2 d’espace brut, c’était tentant!", s’exclame Vanden Bemden, qui obtient aussitôt le feu vert d’Allison Oostendorp, directrice des lieux. Depuis, le programme de ce festival «spontané» s’enrichit jour après jour. «Les prestations se limitent évidemment à des effectifs en duo, trio ou quatuor et on n’accepte que 80 spectateurs pour cause de distanciation sociale», souligne Vanden Bemden. L’affiche n’en vaut pas moins le détour, avec le gambiste Philippe Pierlot (photo), les violoncellistes Corentin Dellicour et Bernard Woltèche, le duo Ackermann-Deletaille, le cornettiste Lambert Colson, le claveciniste Bart Jacobs, l’ensemble Sturm und Klang… Sans oublier le gentil organisateur. Alors, à 5 euros le billet, on n’hésite pas. Et on peut même prendre une place à 15 ou à 40 euros si l’on veut être un "déconfiné solidaire" avec les artistes. Les entrées seront leur seul cachet.