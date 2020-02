Plongée dans la moiteur darkpop de M!R!M

C’est depuis sa chambre de l’est de Londres que Jack Milwaukee a créé M!R!M!. Un blase difficile à prononcer, mais qui cache pourtant une musique accessible et pop comme on n’en produit plus. Inspiré par les héros New Wave des années 80 (The Cure, Brian Eno…), cet Italien expatrié est à l’origine de productions pop rêveuses, qu’il a pu explorer au fil de trois albums remarquables, dont le joyau "Iuvenis" (2017). "The Visionary" apporte un peu plus d’amplitude à la discographie du groupe et vient placer M!R!M! entre le minimalisme de Black Marble et la folie de MGMT.