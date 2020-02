Prix Caecilia | Les 10 meilleurs classiques de l'année

1. Le grand vainqueur baroque n’est autre que le lumineux et jouissif Vivaldi proposé par le jeune ensemble Jupiter , du luthiste Thomas Dunford et de la mezzo Léa Desandre ( Alpha ).

3. Piano encore avec Camille Saint-Saëns, dont les concertos pour piano 3, 4 et 5 s’offrent une gravure de référence signée du jeune Français Alexandre Kantorow . Lequel n’a pas usurpé sa fabuleuse victoire au Concours Tchaïkowski 2019 ( BIS ).

4. Les célèbres "Liederkreis" et les "Kernerlieder" de Robert Schumann révèlent quant à eux de nouvelles couleurs avec Matthias Goerne et Leif Ove Andsnes , duo parfaitement accordé ( Harmonia Mundi ).

VIVALDI // 'Juditha triumphans, RV 644: Air Armatae face et anguibus' by Jupiter

5. Le "Faust" de Gounod de 1859, avec ses dialogues parlés (et non ses récitatifs de 1869), est l’incontestable événement lyrique de l’année, porté par Bernheim, Gens, Foster-Williams, et décapé par les Talens lyriques de Christophe Rousset, avec le Flemish Radio Choir (Palzetto Bru Zane).