RIP Tony Joe White

Avec lui, le monde vient de perdre l’une des dernières grandes figures du blues. La sortie de son dernier album de reprises et d’originaux, "Bad mouthin’", était l’occasion de rencontrer ce musicien sincère qui arborait ses origines indiennes. Nous ignorions que c’était pour la dernière fois.

Difficile de sortir de l’appellation swamp blues comme on l’appelle. Je dirais tout simplement que ma musique vient du cœur.

Est-il plus facile de vieillir quand on joue du blues, en comparaison d’un chanteur de rock par exemple?

C’est possible, mais je dois me rappeler la première chanson que j’ai écrite et qui s’appelait "Sundown blues", une sorte de gimmick de Jimmy Reed. J’avais à peine 21 ans. Qui sait? Le blues peut vous toucher tôt ou tard.