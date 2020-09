Rendez-vous à Namur pour les Fêtes de Wallonie 2.0

Annulées partout au plus fort de la crise du Covid-19, les Fêtes de Wallonie auront finalement bien lieu dans la capitale wallonne selon des dispositifs et un calendrier adaptés aux règles sanitaires. Quelques événements symboliques seront organisés, à huis clos ou accessible au public dans la mesure de la jauge officiellement admise. Mais tous les événements, et bien davantage, seront accessibles sur les réseaux sociaux et le site internet des Fêtes de Wallonie via la campagne numérique "Wallo 2.0" qui permettra de faire vivre ces festivités. C’est ainsi que le folklore, les artistes, les personnalités politiques, les cérémonies de mémoire, de tradition, d’hommage, les jeux, les concours, les concerts, les recettes de spécialités wallonnes viendront jusqu’à nous dans des reportages, des capsules vidéos, des stories, des interviews, des Facebook et Youtube lives.