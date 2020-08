Retrouvailles classiques: une rentrée moderato

Septembre est bel et bien le mois de la reprise en live, même atrophiée, pour nombre de salles et de musiciens. Petite mise en appétit.

Honneur pour commencer à la Cité ardente et à ses Nuits de Septembre, où l’on applaudira les Héroïnes du baroque vénitien par Alarçon et la Cappella Mediterranea (11/9) ainsi que le remarquable luthiste américain Hopkinson Smith (30/9). Très attendu aussi le "Combattimento" de Monteverdi revu par l’ensemble Ausonia et Claude Ledoux, mêlant théâtre nô et danse baroque (24/9). Le même spectacle sera donné le lendemain à Mons, au Festival du Hainaut, qui a maintenu l’essentiel de sa programmation entre la cité du Doudou, Tournai et Charleroi — où l’on ne ratera pas la trop rare pianiste suisse Béatrice Berrut (2/10). www.lesfestivalsdewallonie.be