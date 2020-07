Riche été musical à la Chapelle Reine Elisabeth

De vrais concerts "live", chaque jeudi, à 11h30 et à 18h, et cela jusque fin août. À la Chapelle Reine Elisabeth, un été sans musique était tout simplement impensable, tant pour les musiciens que pour les fidèles de ce cocon musical niché dans la verdure. Artistes associés, en résidence ou de passage pour un enregistrement vont dès lors renouer avec leur raison d’être – la scène et le partage musical –, pour 18 concerts en extérieur , sauf météo contraire.

Programme détaillé et achat sur le site des billets à prix (très) démocratique, avec daily pass et formule à la carte. Rendez-vous dès ce jeudi 9 juillet avec le jeune et brillant pianiste Djordje Radevski à 11h30 et avec le tout aussi passionnant Trio Arnold à 18h (photo). www.musicchapel.org