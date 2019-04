Rock | La loi de La Jungle s'affronte à deux

À deux, ils forment le "hardest working band in Belgium". Et "Past/Middle Age/Future", leur troisième album, le démontre encore: ce duo instrumental ne va pas lever le pied de sitôt!

Kraut ROCK La Jungle – "Past/Middle Age/Future" Note : 4/5 Album: Black Basset Records (sortie le 17/4). Concerts: 18/4 À BRUXELLES (BRASS), 20/4 À MONS (ARBALESTRIERS), 2/5 À CHARLEROI (ROCKERILL),…

Batterie et guitare en boucles implacables, concerts emportant l’auditeur dans une transe libératrice: La Jungle porte bien son nom. Le duo créateur d’univers sonores, constitué entre Mons et Charleroi, pousse son rock tribal toujours plus loin. Sur "Past/Middle Age/Future", où "Middle Age" fait référence à notre monde dominé par quelques seigneurs régnant sur des millions de serfs, il mêle ainsi à son rock de frappants inserts vocaux.

"J’avais déjà commencé à rajouter un peu de voix en live, commente Mathieu Flasse, le guitariste. Était-ce pour ne pas se lasser, parce qu’on jouait quand même souvent ces morceaux? En tout cas, c’est arrivé naturellement, comme quand on joue un petit riff et qu’on rajoute une note. Mais on glisse cette voix dans le mix, on veut qu’elle soit comme un instrument." Et pas question de faire de La Jungle autre chose qu’un duo. "On ne veut pas non plus tomber dans le schéma rock plus classique", complète Rémy Venant, le batteur.

Disco doom

Ils ne dédaignent pas le second degré, ces dispensateurs de "disco doom" (sic) qui intitulent un de leurs morceaux "The boring age" en référence à un certain terroir wallon jadis florissant. "L’humour, c’est Mathieu qui l’apporte, parce que c’est quelqu’un de beaucoup plus marrant que moi!" Liberté, côté décalé… Et concerts très physiques. "Quand il n’y a pas ce petit quelque chose d’un peu ‘performanciel’, ça va vite me lasser, reprend le batteur. Dès que je sens qu’un morceau peut devenir musicalement ‘violent’, qu’il dégage ce truc d’énergie positive, pour moi il peut prendre forme."

PAST // MIDDLE AGE // FUTURE - LA JUNGLE - OFFICIAL HD TRAILER

Des Black Keys revenus aux affaires après cinq ans de silence à Royal Blood invité au prochain Pukkelpop, des sarcastiques tchatcheurs anglais de Sleaford Mods aux Limiñanas replaçant la France sur la carte du genre "garage", les duos n’ont pas fini d’occuper les scènes. Fonctionner ainsi est exigeant mais pratique. Qui dit logistique légère dit tournées aisées. Un coup d’œil sur l’agenda de La Jungle peut avoir raison des âmes sensibles: ces mecs n’arrêtent jamais! "C’est juste qu’on n’a pas trouvé de gens motivés comme nous", ajoute le guitariste.

"On ne voulait pas deux locomotives et des wagons, on ne voulait que des locomotives! Il y a plein d’avantages à être deux." Mathieu Flasse Guitariste