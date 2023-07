Impeccablement huilée, la machine Rock Werchter accueille cette année encore les plus gros blockbusters de la planète pop-rock. Depuis ce jeudi, le plus grand festival de Belgique confirme son statut XXL en donnant, comme toujours, dans la démesure: affiche gargantuesque et prix à couper le souffle. Pas donnée à toutes les bourses, mais parfaitement organisée, cette 47ᵉ édition assure le service après-vente.