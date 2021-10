Rock, pop, classique: vos 3 albums de la semaine

À 72 ans, Lindsay Buckingham revient en toute innocence avec 10 titres léchés. Dans "Troie", Malik Djoudi ravit la belle Adjani. Et enfin Michaël Spyres fusionne voix de baryton et de ténor non sans pyrotechnies vocales!

1. Rock

"Lindsay Buckingham"

Warner

Note de L'Echo: 4/5

À 72 ans, Lindsey Buckingham porte toujours aussi beau et ses mélodies sont toujours aussi jolies. Lui qui avait signé voici quatre ans un album charmant en compagnie de Christine McVie, remet le couvert cette fois en solo. Et bien sûr l'ex-membre de Fleetwood Mac période américaine, ne va pas soudainement se profiler en hurleur métal ou en punkoïde à crête. Ben non...

Il va tout simplement broder dix compositions dans la veine de ce qu'il fit il y a près de cinquante ans: des airs pops léchés dont on se pourlèche («Blind Love»), et qui, insensiblement, évoquent les diverses périodes du groupe («I Don't Mine» rappelle l'album «Tango In The Night» et «Looking Out For Love», la guitare de «On The Wrong Side» celle de «Go Your Own Way»), une certaine innocence et les palmiers californiens.

10 morceaux peaufinés

Son septième album solo et studio, tout modestement intitulé Lindsay Buckingham, ressemble à s'y méprendre à un nouvel album du «Mac» dans les chœurs de «Scream», ou à l'écoute de «Time» qui serait une version plus commerciale de «Tusk», à l'époque boudé par les fans du groupe. Dix morceaux de choix, peaufinés certes, mais pas au point d'en gommer le relief.

L'on sent chez Lindsay la joie de rechanter après une opération aux cordes vocales qui lui a rendu sa voix de miel profond («Power Down»). Bref, un album plutôt royal, même si on est loin d'une révolution de palais pour Buckingham. | B.R.

2. Pop

"Troie"

Malik Djoudi

Wagram/Pias

Note de L'Echo: 3/5

Il trace son sillon depuis 2017, Malik Djoudi. Adoubé dès les premières heures par Étienne Daho, le garçon à la voix douce sort un troisième opus. Intitulé «Troie», comme l’histoire du cheval, l’album se veut organique, voire le plus organique de l’artiste à ce jour. On y retrouve son goût pour les collabs. Ainsi, Isabelle Adjani, qui n’avait pas chanté depuis longtemps, partage avec lui «Quelques mots».

Philippe Katerine, fort à l’aise dans cet univers atmosphérique un brin planant et doucement dansant, se joint à Djoudi sur «Éric». Quant à la rappeuse Lala&ce, elle touche son «Point sensible». Comme d’autres artistes en ce moment, Djoudi privilégie les morceaux ultra courts – moins de trois minutes – pour cadrer avec le streaming sans doute. Mais lorsqu’il s’accorde plus de temps, Malik Djoudi prouve qu’il peut signer de grands morceaux et pas qu’au sens littéral du terme comme avec «2080». Il sera en concert le 17 février 2022 au Botanique. | J. L.

3. Classique

«Baritenor»

Michaël Spyres

Erato

Note de L'Echo: 5/5

Non, le «baryténor» n’est pas une nouvelle espèce de chanteur, mais désigne bel et bien l‘heureux possesseur de cordes vocales s’emparant indifféremment des rôles de baryton ou de ténor en gravissant trois octaves. Cette réalité, explique Michaël Spyres, dans un livret passionnant qu’il a rédigé lui-même, existait déjà à l’âge baroque et a connu au fil des siècles et des compositeurs d’heureuses fortunes, de Mozart à Rossini, de Wagner à Offenbach.

Il est vrai que la frontière est ténue entre les deux tessitures. Autant dire que Spyres va faire chavirer les fans d’opéra avec son exploration en 18 arias d’un répertoire partagé entre baryton («Don Giovanni», «Paillasse», «La Veuve joyeuse»,...) et ténor («Idoménée», «Lohengrin»,...).

Contrastes et saveurs

Plus fascinant que jamais, le chanteur américain – à la diction française parfaite dans Offenbach ou Ravel, également invités ici –, livre un récital roboratif et détonant, riches en contrastes et saveurs mêlées. Du tout grand art, avec la complicité parfaitement dosée du Philharmonique de Strasbourg. | St.R.