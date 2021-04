Sébastien Daucé, un panel vocal d’exception

On savait Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances experts en musique baroque française. Les voilà qui franchissent le Rhin pour graver deux œuvres majeures d’Allemagne du Nord: "Septem Verba" (les sept paroles du Christ) d’Heinrich Schütz (1585-1672) et "Membra Jesu Nostri", de Dieterich Buxtehude (1637-1707), qui évoque les membres suppliciés du Christ en croix. Deux superbes cycles de motets et de sonates qui témoignent d’une lecture luthérienne encore méfiante à l’égard de toute dramatisation musicale des Passions – Bach et Telemann, ce sera pour plus tard. Mais c’est justement de cette austérité supposée, de ce mysticisme assumé, de l’extrême raffinement du dialogue ente les voix et la basse continue que sont nés ces chefs-d’œuvre aussi incontestés qu’envoûtants. Daucé les colore avec un panel vocal d’exception et particulièrement homogène, servi par une prise de son d’une grande proximité. Même travail d’orfèvrerie sur l’instrumentarium. Avec en prime le Klag-Lied de Buxtehude et la découverte du "Lamentum" de Dijkman. Impossible de ne pas mettre ce double CD tout en haut de la pile.