Sébastien Giniaux: "Le jazz est un passeport universel"

Brussels Jazz Festival 10-19/1 – Flagey

Comme le River Jazz Festival, le Brussels Jazz Festival fête sa 5e édition avec une formule toujours efficace: un programme qui alterne les grands noms et les jeunes talents belges ainsi qu’internationaux. Avec des concerts nocturnes, des salles qui favorisent une belle intimité, mais aussi une ambiance festive et conviviale, le festival se veut à la fois pointu et généraliste. Cette année, on notera la présence de Lisa Simone, la fille de Nina Simone, qui chantera pour la première fois en Belgique. Et puis, il y a également "Ludi", l’ovni du pianiste, compositeur et vidéaste Christophe Chassol, inspiré par l’œuvre de Hermann Hesse. www.flagey.be

RIVER Jazz Festival 11-26/1 – Marni, Jazz Station, Senghor

À l’image d’un genre musical en pleine mutation, qui ne craint pas l’éclectisme et le croisement des sonorités diverses, le festival bruxellois River Jazz surfe sur cette vague "fusion" qui traverse plus que jamais le jazz actuel. Un nom à retenir en particulier: l’accordéoniste Vincent Peirani qui a su mettre en avant un instrument longtemps décrédibilisé en donnant une couleur inattendue et décomplexée au jazz. Loin de s’enfermer dans un style, il n’hésite pas à enchaîner les projets, touchant autant à la chanson (Sanseverino) qu’à la musique de film ("Barbara" de Mathieu Amalric). www.riverjazz.be

Djangofolllies 15-31/1 27 salles en Belgique

Figure mythique, guitariste de génie, représentant emblématique de toute une communauté, Django Reinhardt fut assurément tout cela. Fondé il y a 25 ans par Koen de Cauter, le festival Djangofolllies avait d’abord pour vocation de remettre à l’honneur ce musicien en faisant vivre sa musique à travers le temps mais il est apparu très vite qu’il s’agissait aussi de faire exister son héritage en observant son influence sur les jeunes générations qui se réclament de son swing. Le festival a la particularité de ne pas se cantonner à Bruxelles, puisque de nombreux concerts (33 en tout) auront lieu en Flandres ainsi qu’en Wallonie. Cette édition sera notamment marquée par une soirée où, à la croisée des temps et des rythmes, seront évoqués les liens entre Louis Armstrong et Django Reinhardt: lire ci-contre. www.djangofolllies.be