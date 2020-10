Sept ans après "Golden Age", Woodkid livre "S6", un deuxième album engagé

«S16», qui donne son titre à cet album plus brut et plus industriel que «Golden Age», est directement inspiré par le symbole chimique du soufre. Les attentats parisiens de 2016 ont poussé Woodkid à se remettre à la composition. Il a notamment collaboré avec Tepr, musicien électro, et s’est nourri de ses voyages aux quatre coins du globe comme de ses expériences de vidéaste avec le ballet de Sidi Larbi Cherkaoui et le cinéma de Jonas Cuaron. La multidisciplinarité de Woodkid est, en effet, impressionnante.