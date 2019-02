Sous la rose, les arcanes du son

Né dans les années 1980 mais se consolidant en tant que label important dans la scène électronique expérimentale durant les années 1990, Sub Rosa lance cette année un nouveau festival ayant comme objectif l’interaction entre la musique, la parole et l’image. Un projet qui devrait se répéter tous les six mois et qui permettra au public non nitié de découvrir les recherches de Sub Rosa et de son fondateur Guy-Marc Hinant.