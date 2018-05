Spotify pose un geste fort dans la lutte contre les abus sexuels

Selon le New York Times, le groupe suédois aurait pris les mêmes mesures pour le rappeur américain XXXTentacion , déjà condamné pour agression et en attente d'un procès notamment pour agression aggravée d'une femme enceinte.

Une décision qui "pourrait faire date"

La société suédoise, cotée depuis début avril, a refusé de préciser si elle étudiait le cas d'autres artistes susceptibles de faire l'objet des mêmes mesures. Concrètement, il sera encore possible d'accéder aux titres de R. Kelly , mais ils n'apparaîtront plus dans les playlists générées par la plateforme, ni dans les propositions faites par Spotify aux utilisateurs sur la base d'algorithmes.

R. Kelly, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly, est accusé depuis plusieurs années d'abus sexuels, même s'il n'a jamais été condamné. La décision de Spotify "pourrait faire date culturellement", estime Larry S. Miller, professionnel du monde de la musique et professeur à l'université NYU Steinhardt. "Il ne fait aucun doute que les playlists de Spotify (...) sont plus influentes et plus écoutées que n'importe quelle station de radio dans le monde", dit-il.