Steve Jobs, personnage d'opéra

Un opéra du jeune compositeur américain Mason Bates consacre la légende du fondateur d’Apple. Un mélange de sonorités post-Bernstein et de musique électronique pour un héros génial et imbuvable.

Peu connu de ce côté-ci de l’Atlantique, le jeune compositeur Mason Bates se taille un succès certain aux Etats-Unis avec de grandes pièces orchestrales qu’il accommode de sonorités électroniques. Il est vrai qu’il est aussi DJ . On lui doit déjà plusieurs disques, dont deux enregistrés avec Ricardo Muti à la tête de Chicago Symphony, ce qui témoigne de sa popularité.

Il était sans conteste l’homme idéal pour oser un opéra sur Steve Jobs , décédé en 2011 d’un cancer. Oser, oui, car le fondateur d’ Apple , génie de la révolution numérique de grande consommation avec ses Macintosh, tablettes et autre iPhone, fut aussi un grand cynique à en croire les innombrables témoignages sur sa personnalité double, entre charisme évident et odieuse insensibilité.

Enregistré live l’an dernier à l’opéra de Santa Fe, "The (R)evolution of Steve Jobs" arrive ces jours-ci en un coffret de deux CD. Amateur de cross-over stylistiques, Bates est très représentatif de cette musique classique américaine "grand public" , qui se cherche une voie nouvelle après les années Bernstein.

En fusionnant volontiers la luxuriance symphonique et l’exotisme très contemporain de sonorités électroniques, le compositeur explore ainsi des pistes qui séduisent souvent un jeune public. Et un peu moins la critique sans doute, du moins si l’on en croit le New York Times qui, en découvrant l’opéra sur Jobs, s’empressa d’affirmer que ses créations sonores ressemblaient à "des mariages forcés insipides". En Britannique un rien plus réservé, The Guardian s’était contenté de souligner "une rhétorique d’occasion et une certaine tendance à la facilité".