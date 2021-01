Streaming pour le 7e Brussels Jazz Festival

C’est en streaming que le Brussels Jazz Festival (Flagey) se déroulera cette année. Une édition spéciale d’une seule soirée, qu’ouvrira la jeune chanteuse Naima Joris. Lui succèderont le pianiste belgo-japonais Alex Koo accompagné de Ralph Alessi et Attila Gyárfá, suivis de l’étonnant trio Philippe Catherine/Angelo Moustapha/Lionel Loueke. Dernier concert avec The Gallands (père et fils) pour un mélange détonnant de hip hop, électro, funk et on en passe. Fin de nuit avec le DJ Dick D'Alaise.