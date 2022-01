Stromae en mode showbuzz

Stromae a présenté son nouveau single "L’Enfer" à la fin du JT de TF1 dimanche soir. Une opération bien préparée qui a suscité énormément de réactions positives, mais aussi des critiques.

Nous avons déjà exposé, dans L’Echo, la stratégie de la surprise menée par des artistes de premier plan tels que Stromae, Angèle, Adèle ou encore OrelSan. Pour casser le ronron promotionnel et éviter d’être noyés dans la masse des sorties et des relais sur les réseaux sociaux, les artistes de premier plan doivent, eux aussi, trouver de nouvelles parades, les plus ingénieuses possibles.

Il ne suffit plus d’avoir une carrière établie, de bonnes chansons et un label qui fait le job. Le public des plus jeunes auditeurs est volatile, les plateformes de streaming regorgent de bons morceaux et les nouvelles sensations pop sont au rendez-vous.

Dans l’art de se réinventer, Stromae est un maître. Son nouvel album, "Multitude", qui sortira le 4 mars prochain, figure parmi les plus attendus de 2022. Mais il sait que cela ne suffit pas.

Le "Tonight Show" avant le JT de TF1

Pour toucher l’audience américaine, l’artiste belge a eu un accès au "Tonight Show" très populaire de Jimmy Fallon sur NBC. Pour l’occasion, il a réalisé, avec son équipe et la chorégraphe Marion Motin, une vidéo où il chantait "Santé" (le premier extrait de "Multitude") entouré de danseurs et qui est remarquable.

De la même façon qu’il a mis la barre très haut pour le public américain, Stromae n’allait pas faire moins que ça pour le public français… Et dans nos contrées, quoi de mieux qu’un Journal Télévisé, sur une grande chaîne, le dimanche soir?

C’est un peu comme si on était dans une comédie musicale. Sauf que Stromae nous parle de la période douloureuse où il a eu des "pensées suicidaires".

Stromae n’allait pas se contenter d’aller juste faire une interview classico-classique de trois minutes sur TF1. Non, au JT, conduit par Anne-Claire Coudray, on le voit, en impeccable costume-cravate, glisser de l’interview à l’interprétation de son nouveau single, "L’Enfer".

On comprend que quelque chose de totalement inédit est en train de se produire. Il n’y a pas de séparation entre l’interview proprement dite et la chanson. D’ailleurs, Anne-Claire Coudray ne répète pas que le morceau s’intitule "L’Enfer". Et c’est un peu comme si on était dans une comédie musicale. Sauf que Stromae nous parle de la période douloureuse où il a eu des "pensées suicidaires".

Réactions contrastées

La majeure partie des réactions, qui suivront sur les réseaux sociaux, est ultra positive pour l’artiste, comme pour TF1. On entend même qu’aborder le thème de la dépression (voire celui du suicide) de cette façon est puissant. D’autres commentateurs soulignent, néanmoins, que la frontière entre l’info et le divertissement (ou l’info et la communication) a totalement disparu.