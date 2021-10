Stromae signe son grand retour l'été prochain

C'est l' heure du grand comeback pour Stromae. Six ans après s'être retiré du circuit musical suite à un épuisement physique et mental lié à deux années de tournée folle, le célèbre chanteur belge fera son retour sur scène l'été prochain. D’abord au festival Werchter Boutique, le dimanche 19 juin, puis aux Ardentes, le dimanche 10 juillet.

"La créativité est toujours là, mais s'exprimera à un rythme beaucoup plus sain et reposé."

L'artiste a ainsi atteint aujourd'hui la septième édition de la collection de vêtements qu'il lançait dès 2014, après avoir rencontré en 2012 la styliste Coralie Barbier, devenue depuis son épouse. A l'époque, le mot d'ordre était simple: oui, la créativité est "toujours là" post burn-out, mais s'exprimera "à un rythme beaucoup plus sain et reposé", insistait-il dans une interview en 2018.

Pour autant, il est difficile d'y accoler un chiffre en termes de retombées financières. Tout au plus, lit-on dans les comptes de la structure belge chapeautant les ventes de vêtements et d'objets que la marge brute de l'activité est relativement stable, à un peu plus de 800.000 euros ces deux dernières années. Et ce, avec une pandémie de Covid 19 qui "n'a, jusqu'à présent, pas eu de conséquences financières majeures pour l'entreprise", y évoque Paul Van Haver, de son vrai nom.