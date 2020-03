Suzane: "On a cassé la planète, il est où le SAV?"

Victoire de la révélation scène, Suzane sort un premier album électro-pop qui n’est en rien de la chanson facile. "Toï Toï" évoque des thèmes contemporains avec la gouaille d’une Piaf moderne. Interview.

«Toï Toï». Suzane Un CD PIAS. En concert le 4/5/20 au Botanique (Bruxelles) dans le cadre des Nuits Botanique.

Elle a son propre style, Suzane (avec un seul n). Petite, bâtie comme une danseuse de modern jazz, coiffée au carré et d’un roux flashy, vêtue pour toutes ses promos de la combinaison bleu électrique qu’on voit sur la pochette de "Toï Toï". Ça, c’est pour l’image. La jeune femme – petite trentaine – est l’artiste française de la nouvelle génération qui a le mieux scorée lors de la dernière saison des festivals.

Comme la plus vieille génération, elle s’est construite sur scène avant de balancer un album et des clips. Son vrai nom, c’est Océane. "Mais quand on me voit en combi, on m’appelle Suzane", me dit-elle pas agacée par une question qu’on a dû lui poser maintes fois. Pour son nom d’artiste, elle a choisi le prénom de son arrière-grand-mère. Avignonnaise d’origine, petite, elle projetait de devenir une autre Marie-Claude Pietragalla ou Aurélie Dupont. Des étoiles de la danse.

"Je voulais aller à l’Opéra Garnier. Mais cela m’est passé le jour où j’ai découvert ma voix. Je me suis rendu compte que j’aimais m’exprimer de diverses manières." Après des cours de chant au Conservatoire, à dix-huit ans, elle a expérimenté les clubs de vacances en qualité de chorégraphe. "Ce n’est pas l’expérience marquante de ma vie", appuie-t-elle.

Du petit resto au gros label

Une fois à Paris, Suzane a taffé comme serveuse dans un petit resto du vingtième. Et c’est là qu’elle a commencé à écrire ses premières chansons. "La première personne qui les a écoutées, c’est Chad Boccara, un jeune homme, aujourd’hui mon producteur. Ce passionné de musique venait d’ouvrir sa boîte de production. Il a trouvé ma musique très singulière et l’a comparée à un sushi parce qu’elle demande plusieurs écoutes. (Rires). Notre collaboration a commencé comme un pari. Plusieurs firmes de disques étaient intéressées. Et nous avons signé avec 3e Bureau/Wagram qui s’occupe, entres autres, d’Orelsan, Philippe Katerine et Brigitte."

Dans cette période où les labels signent énormément de nouveaux talents, Suzane estime avoir la chance d’être dans une firme de disques où l’on favorise le développement de ces artistes. "Il y a un vrai travail d’équipe et une stratégie pour arriver à me faire exister avec un projet que je taille sur mesure depuis le début." Résultat, son premier clip "L’Insatisfait" a dépassé les trois millions de streaming. Matthieu Chédid lui a offert la première partie de ses concerts, ce qui était une formidable opportunité.

Ses modèles en pop française sont Mylène Farmer et Stromae. Tous deux combinent comme elle, le chant, la danse, l’écriture et le visuel. "Je regardais Mylène Farmer sur Hit Machine quand j’étais môme. C’est une vraie créatrice. Quant à Stromae, j’aime sa manière de casser les codes et de penser un concept jusqu’au bout. Et même sa manière de composer dans sa chambre, ça m’a aidé."

Et Piaf dans tout ça?

Dans ses chansons, la jeune Française traite de thèmes très contemporains comme l’homosexualité, le harcèlement sexuel, le burn-out, le réchauffement climatique ou même l’addiction à Instagram. "Je décris ce que je vois, ce qui me met à l’aise. C’est une façon de me sentir moins impuissante face aux situations dramatiques réelles."

C’est lors d’une tournée en Chine qu’elle a écrit: "On a cassé la planète, il est où le SAV (service après-vente)?". On lui fait remarquer qu’elle n’est pas très attirée par la chanson d’amour. "C’est vrai. Pourtant, j’ai beaucoup écouté Piaf qui parle constamment de ça."

Son timbre de voix rappelle celui d’Edith Piaf. Difficile de dire si c’est du mimétisme ou pas.