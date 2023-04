Pionnier de la musique électronique et drôle, le trio belge fait son grand retour avec une intégrale vinyle, CD et numérique de ses six albums mythiques. Du travail d'orfèvre, réalisé de main de maître par les deux survivants de Telex depuis la disparition de Marc Moulin en 2008, Dan Lacksman et Michel Moers. Entretiens croisés.