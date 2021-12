The War On Drugs entrent au panthéon du Rock avec "I Don't Live Here Anymore"

The War On Drugs, "I Don't Live Here Anymore".

Inutile de feindre la surprise quant à la valeur du sixième album de The War On Drugs. Nous y étions préparés. La surprise aurait été que ce nouvel opus soit de qualité quelconque.

Grâce à des sonorités à la fois consensuelles et innovantes, The War On Drugs sont parvenus en quelques années à se frayer une place dans les playlists des puristes de la guitare comme des néophytes. Ils enthousiasment autant les fans de Bob Dylan et Bruce Springsteen, que la génération bercée par The Strokes et Interpol.

Pour en arriver là, Adam Granduciel s’est mué en stakhanoviste du rock, passant des mois entiers terré dans son studio à peaufiner et raffiner son propre son. Car en définitive, "I Don’t Live Here Anymore" ne diffère pas énormément de ses prédécesseurs. Le tout semble simplement plus concentré, plus intense, plus efficace… Plus tout!

Notre voyage débute avec la ballade introductive "Living Proof", qui nous envoie à l’arrière d’un vieux pick-up rouillé traversant le Nebraska. La power-ballad "Harmonia’s Dream" a de sérieux airs de "Dancing In The Dark" de Springsteen version 2021, le roller-coaster émotionnel en plus.

"Victim", petit bijou de cet album, voit le groupe emprunter une voie plus progressive, incorporant un rythme uptempo dans un nuage de claviers et vient se positionner à l’orée du psych-rock.

Si l'on voulait résumer cet album aux plus pressés, il suffit d’écouter le titre éponyme. Percussions en cascades, riffs électriques, claviers cristallins, voix gospels sur le refrain… Bref, on y retrouve absolument tous les codes du "classic rock hit" des années 80, sans jamais flirter avec le ringard.

Nul doute que ce sixième album finira d’introniser The War On Drugs au panthéon des derniers patrons du rock ‘made in USA’. Le tout sans forcer la nature profonde du groupe. Business as usual, en somme.