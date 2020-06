Thomas Dutronc: "L'idée était de reprendre les chansons françaises qui ont fait le tour du monde"

Crooner à la française, Thomas Dutronc livre "Frenchy", un album de reprises de grands standards du jazz et de la chanson, qui devrait lui ouvrir les portes de l’international. Là où même son père n’est pas allé.

Il compte parmi les plus gentils et talentueux fils de. Thomas Dutronc, virtuose de la guitare, expert en jazz, capable de donner des leçons de musique à de nombreux artistes pop, a reçu l’aval du prestigieux label Blue Note pour "Frenchy". Et il n’y a pas perdu son identité.

Pour un artiste qui nous a familiarisé avec le jazz manouche, "Frenchy" passe pour un album complètement à part. Quelle est l’idée derrière ça?

Vincent Carpentier, mon manager, et moi avons cherché une idée qui me permettrait d’aller jouer ailleurs que dans les pays francophones. Blue Note a accroché sur le concept de "Frenchy". Parallèlement à ça, j’avais déjà d’autres chansons personnelles qui étaient prêtes pour un autre album. Mais quand j’ai vu la qualité de l’équipe qu’on réunissait autour du projet de "Frenchy", je me suis dit qu’on allait se régaler. L’album sortira aux États-Unis, en Angleterre et vraisemblablement au Japon. Des territoires où je suis totalement inconnu.

Comment avez-vous réussi à convaincre des stars telles que Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons et Jeff Goldblum à se joindre à vous?

C’est compliqué d’attraper des gros poissons, on y a passé des mois. Souvent le management fait blocage. Par contre, si on arrive à passer en direct, cela se passe bien.

Iggy Pop n’a-t-il pas accepté d’emblée de reprendre, avec Diana Krall et vous-même, "C’est si bon", rendue célèbre par Yves Montand à la fin des années 1940?

Oui, il est un peu obsédé par la France. Il a réalisé un album entièrement en français et fait plein de chansons en français sur ces trois derniers opus. Il a même chanté "Les Passantes" de Brassens. Pour un Anglo-Saxon, c’est quand même chaud!

Certains choix de chansons sont plus qu’évidents mais la reprise de "Get Lucky" de Daft Punk l’est moins.

J’espère qu’un jour, on fera un volume 2 parce que sur celui-ci, il n’y a ni Aznavour, ni Michel Legrand, ni les Gipsy Kings. On aurait pu mettre aussi Debussy. L’idée était de reprendre les chansons françaises qui ont fait le tour du monde. Alors "Get Lucky", même si elle est en anglais, est considérée comme une chanson française parce que ses auteurs le sont. Et je suis fan de leur travail. Sur le disque, j’ai ajouté aussi "Playground Love" de Air, cet autre pilier de la french touch qui a réussi une carrière internationale.

Est-ce qu’on sait pourquoi une chanson fait le tour du monde et une autre pas?

Oui, quand Dean Martin, Louis Armstrong ou Sinatra reprenaient des chansons françaises en les adaptant, cela devenait des succès mondiaux. Et leur point commun, c’est que ce sont de grandes mélodies. Mais il existe de nombreuses très bonnes chansons qui n’ont pas atteint le statut de standards internationaux. Parce que cela dépend aussi du boulot des éditeurs et des firmes de disques.

Tous ces morceaux, vous ne vous êtes pas contenté de les reprendre, vous les avez réarrangés.

Ce n’était pas dans le cahier des charges et on aurait pu se contenter de les reprendre en version swing mais on a essayé d’ajouter notre grain de sel. Ce qui est surtout extraordinaire, c’est la qualité des musiciens. Cela m’a porté.

Pour les duos, vous vous êtes beaucoup déplacé?

J’ai rencontré Iggy Pop et Diana Krall à Miami, Billy Gibbons et Haley Reinhart à Los Angeles, la Coréenne Youn Sun Nah à New York. Stacey Kent et Jeff Goldblum, je n’ai pas pu travailler en studio avec eux donc, on a fait ça à distance. Par contre, Jeff Goldblum, je l’avais rencontré à Paris. Il est pianiste de jazz parallèlement à sa carrière d’acteur et a tout de suite été convaincu par le projet.

Et votre niveau en anglais, il était assez bon pour ce projet?

Ben oui! À certains moments, j’insistais sur l’accent parigot un peu à la Maurice Chevalier. Mon grand-père disait: "Vinbleudon" pour "Wimbledon".

Comment les Anglo-Saxons considèrent-ils les Frenchies aujourd’hui? Ont-ils dépassé les clichés?

Frenchy, french lover, french kiss… Ils nous voient un peu comme des Latins. Et aussi comme des gens un peu sales, qui ne prennent pas de douche et mangent des fromages pourris. (Rires). Je pense qu’ils considèrent la France comme un pays assez doux où il n’y a pas eu de ségrégation raciale et d’apartheid institutionnalisés. Les jazzmen étaient accueillis comme des rois. Ils voient les Français comme des gens légers qui badinent. Là-bas, la vie est plus dure. En musique et en cinéma, il y a une compétition de dingue. C’est pour ça que le niveau est élevé. En France, les gens ne sont pas très groove. Notre James Brown, c’était Claude François. Ce n’est pas pareil. Avec tout le respect pour Cloclo. Regardez notre Johnny, il a passé toute sa vie à idolâtrer Elvis.

Récemment, vous avez fait la couverture de Paris Match en compagnie de votre père Jacques Dutronc qu’on n’avait plus vu dans les médias depuis un certain temps.

Le magazine nous a fait cette proposition. C’est de la promo pour mon album et mon père a accepté pour me faire plaisir tout en disant: "Ça me fait chier". Et ma mère était ravie de voir qu’on travaillait! (Rires).