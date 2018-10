Thomas Mustin, alias Mustii: "L'inquiétude, ça peut être boostant"

Chanteur, acteur, créateur de sensations fortes, Mustii sort ce vendredi son premier album. Toute l’angoisse du Millennial au son d’une pop belge qui a tout pour plaire.

On le suit depuis sa première scène et son premier E.P. On a vu son public croître. Et son nom s’afficher aussi bien au cinéma qu’au théâtre. En 2019, il sera d’ailleurs à l’affiche de trois films ainsi que d’une nouvelle version de "Hamlet" au Théâtre Jean Vilar, à Louvain-la-Neuve. C’est assez rare pour un jeune artiste belge. Et avant de partir en tournée, Mustii sort enfin son premier album. Une production en forme de journal intime, écrite à la première personne, et qui détaille, plage après plage, les angoisses que peut vivre un Millennial de son espèce en 2018. Un "21st Century Boy"…

What A Day

Il y a eu un long chemin, beaucoup de scènes, de festivals, un E.P., pour arriver finalement à la sortie de ce premier album. Vivez-vous cela comme une délivrance?

L’E.P. est sorti en 2016 et l’album sort en 2018. Deux ans, c’est une moyenne relativement courante pour faire un album. Après, s’il y a une impression de temps, c’est parce que je l’avais annoncé un peu plus tôt. Mais il y a eu aussi des tournages de film et un changement de label. Alors, oui, aujourd’hui, c’est un soulagement et en même temps, de l’angoisse. Je suis très nerveux. Je sens qu’il y a une attente du public et j’ai envie d’être à la hauteur. Et j’ai aussi envie d’enlever des a priori à ceux qui ne me connaissent pas encore comme chanteur. Donc, c’est un mélange d’excitation et d’angoisse.

En jeune homme de votre temps, avez-vous appris à utiliser les nouvelles techniques?

Je suis un peu old school pour ça. Je les utilise mais je ne suis pas fan. Je le fais parce que j’aime communiquer avec mes amis et les gens qui me suivent. Mais j’ai du mal avec les gens qui racontent tout sur les réseaux sociaux. Je trouve ça très vain. Et je n’ai pas le réflexe de le faire. Je préfère de loin vivre le moment. Quand, aux concerts, je vois tout le monde lever son smartphone et faire des vidéos, j’ai envie de leur dire: "Les gars, vous avez payé votre place, profitez du spectacle!"

En écoutant votre album, on se dit que c’est de la pop cathédrale. Parce que c’est ample, ça respire…

Pop "21st Century Boy" Note: 4/5 1 CD Warner Music

C’est ce que j’écoutais durant l’élaboration de l’album. Je pense notamment au "Ceremonial" de Florence and The Machine. C’était obligatoire pour moi d’aller vers quelque chose de large, de puissant, parce que les textes sont très intimes. Dans chaque chanson, je dis "je". Si je venais sur chaque titre avec un quatuor à cordes et en mode mineur, cela aurait été redondant. Chaque page de cet album est comme un journal intime du personnage 21st Century Boy. Pour donner une forme à ça, il fallait un emballage qui soit, au contraire, galvanisant, large, avec de l’emphase. Je suis fan des tableaux de Wiertz, d’ailleurs j’habite près du Musée Wiertz, à Ixelles, donc, il y a un côté romantique et tourmenté que je voulais mettre en contraste avec des textes inquiets.

Vous êtes inquiet? Très?

Oui, oui. Les choses qui pourraient m’échapper, dans le projet, ça m’inquiète. Chez moi, l’inquiétude n’est pas du pessimisme ou de la dépression. L’inquiétude, ça peut être boostant. Le personnage de mon album est comme ça. Il a un regard inquiet sur les choses. Et là-dedans, le challenge est de trouver la vie et l’intensité. Je pense que si je n’avais aucune inquiétude, ce serait d’un ennui total.

Pourquoi, depuis le début, vouliez-vous chanter en anglais?

Parce que c’est ma culture musicale depuis que je suis tout petit. J’écoute aussi de la chanson française, bien sûr, mais des artistes comme Bashung, qui font résonner les mots comme des Anglo-saxons.

Dans le clip de "What A Day", vous campez quatre personnages?

Qui, chacun, reflète une des facettes du 21st Century Boy. Ce sont 4 garçons qui vont vivre un trauma et réagir à leur manière.

Le clip pourrait-il être le média où vous parviendriez à concilier tout ce que vous êtes: chanteur et acteur et créateur de personnages?

J’aurais plutôt tendance à penser que c’est le live qui me permet ça. Le premier vecteur, le plus sincère et le plus fort, c’est le live. C’est là où je me sens le mieux et où la communication est la plus directe avec le public. J’ai toujours ça en tête.

En concert les 19/10/18 et 23/2/19 à l’AB. Et en tournée à Arlon, Charleroi, La Louvière, Marche, Liège et Louvain-la-Neuve. Consulter sa page Facebook.

Le Clip What a day! C’est un jeune réalisateur belge, issu du milieu de la pub, qui signe le clip "What A Day", extrait du nouvel album de Mustii, "21st Century Boy". David S. Prudhomme explique que le thème est inspiré de la tuerie qui s’est produite dans une boîte gay, à Orlando, en Floride. Ici, pourtant, pas d’hémoglobine, mais on ressent la tension entre les quatre personnages que l’on retrouve à travers l’album et qui devront faire preuve de résilience face à leur traumatisme. Ils sont tous campés par le chanteur lui-même, impressionnant lorsqu’il est travesti en Suzy, la chanteuse glamour de "What A Day"… De la belle ouvrage.