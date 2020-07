Tout ce qu'Iggy Pop doit à David Bowie

Alors que son avant-dernier album, "Post Pop Depression", se référait à ses années berlinoises, Iggy Pop sort à présent un box intitulé "The Bowie Years"...

"The Bowie Years" met en exergue l'importance du Thin White Duke dans le lancement de la carrière solo de James Osterberg, et son sauvetage de l'ornière dans laquelle il croupissait. David lui devait bien cela, ayant pillé le look et les postures du chanteur des Stooges (et de Marc Boland) pour notamment créer le personnage de Ziggy Stardust et se faire un nom.



Et s'il y eut un triptyque allemand chez Bowie, la période Berlin se résume à deux albums pour Iggy Pop: "The Idiot" et "Lust for Life", lesquels sont ici agrémentés (7 disques!) d'interviews et de captations live (dont le dispensable "TV Eye", digne d'un bootleg). Des enregistrements en public qui, de tous temps, ont peiné à capter l'énergie incandescente d'Iggy sur scène, et ont surtout valeur de témoignage avec la présence de Bowie au clavier.



Assorti d'un livret de quarante pages, le box contient notamment une version alternative de "China Girl", merveille expressionniste, reprise de façon customisée par Bowie en 83. Signe d'essoufflement de David Jones après "Scary Monsters", lequel ne sortit plus que des albums quelconques. Ceci au contraire de l'imprévisible Iggy Pop, dont la carrière en dents de scie révèle de grands albums ("New Values", "Brick by Brick", "American Caesar", "Post Pop Depression") de… "Pop" musique.

Le nouvel album de l'Iguane "The Bowie Years". Iggy Pop Note de L'Echo: 3/5 Universal