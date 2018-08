Typh Barrow | La lady soul belge

Plus rien n’arrête l’ascension de Typh Barrow. Son album "Raw", sorti en début d’année, fait partie des meilleures ventes belges, ses concerts se multiplient et voilà qu’elle vient d’être choisie pour succéder à BJ Scott dans le jury de The Voice.

Déjà quand on rencontre Typh Barrow, on est frappé par sa beauté hors du commun. On est même surpris que depuis la sortie de son premier album, en janvier dernier, il ne se soit pas trouvé un seul magazine féminin pour la mettre en cover. Mais cela peut encore arriver. Typh, née Typhany ou Typhène (prénom polonais car Papa polonais), est une chanteuse de la génération YouTube. Son premier single y fut en effet diffusé en 2013. Un premier essai récompensé par énormément de vues. Puis, des concerts où la jeune Bruxelloise – elle a fêté ses vingt-sept ans en mai dernier – fait sensation. Car, bien sûr, Typh n’est pas que belle. Elle a une voix soul avec un grain particulier. "J’ai un kyste sur les cordes vocales depuis l’enfance. Et cela rend les choses plus compliquées. Cela m’a pris beaucoup de temps pour l’apprivoiser et être apte à chanter live plusieurs fois par semaine", nous confie-t-elle. S’il lui a fallu cinq ans pour réaliser son premier album, c’est notamment pour des problèmes aux cordes vocales et aussi parce que le projet a évolué entre-temps. "Dans la conception de cet album, j’ai opté pour quelque chose d’assez viscéral, de brut. D’où le titre de l’album, ‘Raw’."

Typh Barrow - Hurt





Grand luxe

Le profil 2013 : Elle reprend "Gangsta’s Paradise" en piano-voix . Coolio, l’auteur de cette chanson, fait savoir que c’est la "meilleure reprise" qu’il ait entendue.

: Elle reprend . Coolio, l’auteur de cette chanson, fait savoir que c’est la qu’il ait entendue. 2014 : Elle sort son premier E.P. "Time" .

: Elle sort son premier E.P. . 2018 : Elle est nommée , pour la deuxième fois, dans la catégorie "Meilleure artiste féminine de l’année" aux D6bels Music Awards. C’est Noa Moon qui emporte le titre.

: Elle est , pour la deuxième fois, dans la catégorie aux D6bels Music Awards. C’est Noa Moon qui emporte le titre. 2019: Elle sera dans le jury de The Voice Belgique aux côtés de Vitaa, Slimane et Matthew Irons du groupe Puggy.

Parce que chez ses parents, on n’écoutait pas de chanson française mais des vinyles de soul et de blues des années 60 et 70, aussi bien que du Miles Davis et du Eric Clapton, Typh s’est tournée vers cette musique-là. Et c’est le très recherché producteur Dimitri Tikovoi – qui a, entre autres, collaboré avec Placebo – qui l’a aidée à faire de "Raw" un album à l’esprit vinyle mais avec une touche moderne. Cet album fut enregistré à Abbey Road et parachevé à l’ICP. Pour une débutante, c’est du grand luxe.

Une coach attentive

L’annonce de sa participation comme coach à The Voice Belgique vient d’être annoncée par la RTBF. "Je vais être proche de mes talents. À leur écoute. Je vais les accompagner mais je serai aussi exigeante, nous dit-elle. Ce sera important pour moi de les pousser à se dépasser et à quitter leur zone de confort. Je me baserai sur mon expérience. À cause de mon kyste sur les cordes vocales, j’ai dû explorer plein de choses. Je serai attentive à ce que les candidats essaient de véhiculer, au-delà des genres musicaux. Je souhaite être touchée et surprise. Je pense que la diversité fera la richesse de mon équipe."

Typh prépare déjà un nouvel album mais elle reste bien discrète sur ses grandes lignes. La suite sera connue sous peu.

"Tout arrive en même temps mais je savoure", avoue-t-elle avec un énorme sourire.