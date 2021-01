"Ultra Mono" des Idles, c'est du Corbyn sous Redbull

Cette musique au scalpel s'accompagne d'une ironie grinçante sur «Motivator» ou l'imparable «Anxiety», y compris dans ses paroles féroces sur le système de classes et le gouvernement en place. Des morceaux porteurs d'une intranquilité, une révolte, dont le timbre vocal «manifestant» de Talbot témoigne: c'est rare, mais, à l'entendre, on visualise très bien le chanteur éructer et postillonner dans son micro (sur «Kill Them With Kindness» par exemple).