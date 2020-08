Un opus ensoleillé et caliente

Pour ce deuxième album, la Bruxelloise Lisza a puisé dans les rythmes latinos, du reggaeton à la bossa. On nous dit qu’elle possède des racines sud-américaines. Et c’est la première fois qu’elle exploite autant ses roots. Cet album correspond parfaitement à la période ensoleillée et caliente. Intitulé "Charango", du nom d’une petite guitare andine, l’opus se décline en trois langues: français, espagnol et brésilien. Surtout les deux premières. Les rythmes sont, bien entendu, joyeux, avec ici et là une pointe de "saudade", la mélancolie façon carioca.