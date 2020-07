"Un orgue est une œuvre d’art"

Joyau baroque

"En fait", explique Dominique Thomas, "il n’existe quasiment pas de grand instrument à trois claviers pour jouer Bach en Wallonie. Or, Namur est vraiment la capitale de la musique baroque, avec le Cavema, l’Imep, le conservatoire, le festival et les concerts à Saint-Loup. Nous allons donc refaire cet orgue dans le style baroque allemand, qui fut une époque exceptionnelle. Outre l’orgue de tribune que nous allons reconstruire derrière un nouveau buffet de Positif de dos et dans le grand buffet de Merklin, nous allons récupérer le buffet du Positif et ses anciens tuyaux pour réaliser aussi un orgue de chœur mobile." L’avantage de celui-ci, par sa dimension réduite et sa proximité avec les ensembles, est de s’ouvrir à d’autres esthétiques plus anciennes. Un travail d’orfèvre étalé sur plus de deux ans. Car l’entreprise travaille toujours à l’ancienne pour construire ou restaurer claviers, buffets, sculptures, sommiers, soufflets, tuyaux, et tout ce qui fait la complexité d’un orgue. Pour ce qui est du bois par exemple, "c’est du massif raboté à la main", insiste Dominique Thomas, "et surtout pas poncé, car cela bouche les pores et salit le bois beaucoup plus vite."