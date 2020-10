Version covidienne de l'opéra "Die Tote Stadt" à La Monnaie

Car on risque de prendre goût au confinement et de devenir le meurtrier non seulement de soi-même mais des êtres qui affichent trop leur liberté et leur appétit de vivre. La mise en scène de Mariusz Trelinski et les décors glacés de Boris Kudlicka ne fonctionnent cependant que si l’on comprend que nous sommes perdus, deux heures durant, dans l’espace mental dévoyé de Paul, compartimenté par ces cages de verre. À les considérer littéralement, le récit ne tient plus, car on n’imagine pas un seul instant cette histoire crédible entre une jeune danseuse forte et joueuse et un vieux barbon névrosé qui passe son temps à la rudoyer. Dans cette interprétation, on a perdu Bruges-la-morte au passage, qui en se substituant à Marie, dans le roman de Rodenbach, instille dans chaque recoin des personnages son atmosphère lugubre et sa neurasthénie fatale.