Víkingur Ólafsson, tout à la poésie de Rameau et Debussy

Ce disque magistral atténue la frustration de ne pas pouvoir entendre ses pièces de Rameau et Debussy à Flagey, ce 28 octobre – Covid oblige –, tant ce jeune pianiste islandais réussit à créer des climats qui suspendent le temps et nous emportent ailleurs.

À 26 ans, Víkingur Ólafsson, déjà remarqué pour ses interprétations de Bach et de Glass, est déjà un maître du clavier dont il soupèse chaque touche et sait, dans un alliage magique avec les pédales, faire imperceptiblement varier les résonances et les couleurs. Avec en sus une aisance et une simplicité qui font oublier l’interprète.