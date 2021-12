Víkingur Ólafsson, un artiste pour après "le monde d'après"

"Mozart & Contemporaries" (DG) est l'album classique de l'année tant le pianiste Víkingur Ólafsson y remet tout à plat et ouvre la voie du futur, faisant de Mozart le vrai révolutionnaire du Grand Siècle.

Génial, abyssal, métaphysique... Tous ces adjectifs valent pour le nouvel album du "Glenn Gould islandais" et seraient bien commodes pour vous le vanter s'ils ne passaient à côté de ce que Víkingur Ólafsson a voulu dire d'essentiel. Pour le savoir, il a fallu juger sur pièce et l'entendre en chair et en os, sur la scène de Flagey...

Le 24 novembre dernier, après deux heures de prestation sans interruption, on repartait non seulement avec le sentiment d'avoir entendu un concert exceptionnel (quel art absolu du toucher!), mais surtout avec la certitude qu'il était encore possible de réinventer un monde que l'on croyait définitivement fini, formaté, usé. Il ne s'agissait pas seulement de piano ou de musique classique, mais de la sensation galvanisante d'avoir eu devant soi l'un de ces créateurs capables de tout déconstruire et de vous montrer une voie nouvelle.

Vue en plein écran "Mozart & Contemporaries", le nouvel album de Víkingur Ólafsson chez Deutsche Grammophon. ©Vikingur Olafsson

De passage à Bruxelles en septembre, il nous en avait déjà donné les clés: fuir tout ce qui formate (comme les concours), écouter l'art des grands anciens, s'isoler pour concevoir des programmes qui font sens, réinventer le fonctionnement du secteur (dont la séance d'enregistrement et le rapport au public), être en contact étroit avec les créateurs d'aujourd'hui et, in fine, devenir son propre professeur.

Les Lumières de Mozart

Au concert de Flagey, micro en main, il nous en révélait une autre en nous présentant Mozart comme le vrai novateur du Siècle des Lumières, s'émancipant des cours princières et inventant, dans sa grande "Sonate en do mineur", presque note pour note, le mouvement lent de la "Pathétique" de Beethoven. Mais Mozart appartenait encore à l'Ancien Régime, nous dit-il en substance, il n'aura pas vu le nouveau siècle.

En touchant au plus près ce Mozart démiurge de la dernière décennie (1780) et ses contemporains Cimarosa, Galuppi, C.P.E. Bach et Haydn, Víkingur Ólafsson nous fait entrevoir le nôtre. Génial, abyssal, métaphysique!

"Mozart really belonged to the 19th century." | Pianist Víkingur Ólafsson | Louisiana Channel