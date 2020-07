Vivaldi est le compositeur de cette saison

En plein été, Vivaldi est le compositeur de saison, sans jeu de mot, tant la pétulance de ses rythmes propose la plus éclatante des musiques. Ajoutez-y quelques pages mélanco, au soleil couchant, et savourez le nouvel opus d’Ophélie Gaillard et de son ensemble Pulcinella. L’excellente violoncelliste franco-suisse, dont les Boccherini et les CPE Bach restent de très grands rendez-vous, se devait de célébrer à son tour les concertos écrits par le Vénitien pour son instrument.