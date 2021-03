Vox Luminis illumine la musique charnelle de Biber

On connaissait ses sublimes "Sonates du Rosaire", moins son "Requiem", magistralement révélé par Vox Luminis et le Freiburger Barockconsort. Toute l'émotion charnelle de Biber.

Si l’on ne compte plus les enregistrements des superbes «Sonates du Rosaire» de Heinrich Biber (1644-1704), son «Requiem en fa mineur» est nettement moins bien loti, malgré une fort belle version de Paul MacCreesh. On lui préfèrera cependant l’intensité de cette nouvelle gravure, née d’une première et fructueuse collaboration entre Vox Luminis et le Freiburger Barockconsort.