"We Will Always Love You": la déclaration des Avalanches

The Avalanches – "We Will Always Love You".

Le nouvel album des Australiens, "We Will Always Love You", se base sur le même principe et tend à explorer la voix humaine et les grandes questions existentielles.

Ces Australiens passent pour des kings du sampling depuis une vingtaine d’années. Leur premier album, «Since I Left You», sorti en 2001, est considéré comme un classique du genre. Le nouvel album, «We Will Always Love You», se base sur le même principe et tend à explorer la voix humaine et les grandes questions existentielles. Mais il faut reconnaître que l’esprit festif règne sur cet ensemble de vingt-cinq titres.

Electro «We Will Always Love You»

The Avalanches Universal Music Note de L'Echo: 4/5

Le groupe, formé par Robbie Chater et Tony Di Blasi, précise s’être inspiré tant de Phil Spector et Brian Wilson que du néo-psyché et du gospel. La liste de leurs guests est plus que sélect: Karen O, MGMT, Kurt Vile, Tricky, Johnny Marr… On reconnaîtra peut-être sous le nom de Sananda Maitreya celui qu’on a connu, autrefois, en tant que Terence Trent D’Arby. Autant dire que cet opus généreux et soigné vaut plus d’une écoute et convient parfaitement à cette fin d’année.