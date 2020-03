Yael Naïm: "Je voulais plonger dans un monde sans repères"

Yael Naim sur le confinement: «Et si on pouvait vivre autrement?»

«Nightsongs», son nouvel album, devait aussi sortir en ce début de printemps. Elle vit déjà depuis plusieurs jours une situation chaotique: «Ce qu’on a planifié est annulé. Le problème dépasse mon envie en tant qu’artiste de me produire en concert. Ce serait indélicat de ne songer qu’à ça. En discutant avec mes amis, ce que je ressens, c’est, qu’au-delà d’une maladie mortelle, il y a des choses pas inintéressantes.

Beaucoup d’entre nous sommes dans une course permanente. Des fois, on a envie de voir les choses autrement. De marquer un temps de pause. Et de juger ce qui est essentiel. Des gens meurent et l’économie s’effondre. Mais on peut se poser des questions sur la manière dont on vit. Et si on pouvait vivre autrement. Alors, je ne sais pas où ça va nous emmener. Mais nous, en tant qu’artistes, on peut créer de manière différente.

Notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut réfléchir à la façon de garder une énergie créatrice. Et de rester connectés au public. Mais je crois que dans les pires périodes de guerre, les artistes se sont débrouillés pour créer, même en secret. Donc, on va juste trouver un autre moyen. Je pense à faire des concerts en direct depuis chez moi. Bien sûr, cela ne remplacera pas un vrai concert avec de la lumière. Mais voilà!»