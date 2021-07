À Bon Entendeur, salut!

En face A, des morceaux parfois peu connus d’artistes français comme «La Nuit » de MCSolaar qui leur a fait une dédicace mais aussi des classiques comme «Ex-fan des sixties» de Jane Birkin, «Bahia» de Véronique Sanson et «Le Temps de l’amour» de Françoise Hardy. En face B, Bon Entendeur a choisi des titres discos tels «I Love To Love» de Tina Charles – un morceau datant de 1976 – ou «Saddle Up» de David Christie, réalisé une dizaine d’années plus tard.