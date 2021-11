ABBA, le dernier voyage

Ils ont entre 71 et 76 ans, les quatre membres d’ABBA. Après 40 ans d’absence, les voici qui sortent "Voyage", l’album qui fera la joie de leurs fans comme de leur label. On l’a écouté en primeur.

La légende d’ABBA a débuté en 1974 par leur victoire à l’Eurovision de la Chanson avec "Waterloo". Ce tube bien pop a mené le groupe suédois, composé de deux couples à la ville comme à la scène, vers une carrière internationale à laquelle ABBA ne s’attendait pas. Benny Andersson et Björn Ullvaeus, les maris, se chargeaient des compos et des instruments tandis que Agnetha Falstög et Anni-Frid Lyngstad (Frida pour les fans), les épouses, assuraient les parties vocales.

Pendant dix ans, ils ont enchaîné les tubes parmi lesquels "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Super Trooper" ou "Fernando". En 1981, si le groupe se sépara, c’était en grande partie parce que les couples l’avaient fait avant. Ainsi, Agnetha divorça de Björn; puis, Frida quitta Benny.

"Mamma Mia", avec Meryl Streep, en 2008, permit à la musique d’ABBA de trouver un nouveau public.

De plus, leur musique n’était plus au goût du jour. L’époque était celle des premiers succès de Madonna et de Michael Jackson. La surprise vint du cinéma, avec notamment "Muriel", film australien, qui en 1994, lança le revival d’ABBA. Ensuite, "Mamma Mia", avec Meryl Streep, en 2008, permit à la musique d’ABBA de trouver un nouveau public. Cependant, à part pour les rééditions et les best of, les Suédois ne se remirent pas à l’ouvrage. Jusqu’à aujourd’hui.

Dans "Don’t Shut Me Down" et "No Doubt It", on retrouve néanmoins ce qui faisait la force des chansons d’ABBA dans les seventies.

Premier album en quarante ans

"Voyage", neuvième album d’ABBA et le premier en quarante ans (!), se compose de dix titres dont essentiellement des ballades. Et la plupart, accompagnées par le Stockholm Concert Orchestra, ce qui leur confère un caractère symphonique parfois un peu trop grandiloquent. Dans "Don’t Shut Me Down" et "No Doubt It", on retrouve néanmoins ce qui faisait la force des chansons d’ABBA dans les seventies. Des refrains imparables qu’on ne pouvait pas ne pas retenir.

Vue en plein écran ©Polar

Mais le groupe n’est plus celui d’autrefois. Dans les seventies, il n’aurait jamais composé une berceuse comme "Little Things" accompagnée d’un chœur d’enfants et qui a été visiblement prévue pour Noël. Et pour les qualités vocales, il semble que Frida ait mieux réussi à affronter les ravages du temps qu’Agnetha.

Après avoir vendu, dans le monde, 380 millions d’albums (selon le groupe lui-même), ABBA refera une tournée mais sans ABBA… Les créateurs d’effets spéciaux de "Star Wars" ont mis au point des avatars d’ABBA, appelé des "ABBA-tars", pour permettre une tournée digitale. Ils avaient prédit qu’ils ne se reformeraient plus. Ils sont là sans être là vraiment. Mais les fans, eux, les attendent de pied ferme. Et le label compte réussir l’une de ses plus grandes ventes de l’année, si pas la plus grande.