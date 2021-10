Avec "Easy On Me", Adele marque un retour en force après six années d'absence

Après six années d'absence, la chanteuse Adele dévoile "Easy On me", le premier titre de son quatrième album, "30", dans lequel elle se confie à son public.

Voilà plusieurs années que la chanteuse n’avait pas donné de ses nouvelles sur le plan musical. Adele a agréablement surpris ses fans ce vendredi, en dévoilant la sortie d’un tout nouveau single: "Easy On Me" .

Le titre "Easy On Me" a été visionné plus de quinze millions de fois en près de huit heures.

Promotion mondiale

Un dialogue intime

Un message d'espoir?

Et le ton est donné dans son premier clip. Alors qu'il dévoile des images en noir et blanc au départ, on peut y voir la chanteuse au volant d'une voiture, ses souvenirs et ses partitions de chansons tourbillonnant autour d'elle.