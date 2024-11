Avec la mort de Quincy Jones, l'industrie musicale perd son âme

Évoquer Quincy Jones au détour d'un repas, c'est l'assurance de goûter à quelques anecdotes sur "We Are The World", tube caritatif sorti en 1985, et regroupant notamment Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Ray Charles, Diana Ross ou Bob Dylan. Ce super groupe, baptisé USA for Africa, doit un peu à Lionel Richie, et quasiment tout à Quincy Jones. Maître d'œuvre de ce single vendu à 100 millions d'exemplaires pour récolter des fonds contre la famine en Éthiopie, le producteur américain est, déjà à l'époque, une légende vivante. Né le 14 mars 1933 dans les faubourgs de Chicago, arrivé à la musique via le piano et célébré pour ses talents de trompettiste, Quincy Jones collabore avec Ray Charles et fréquente le gratin du jazz (de Count Basie à Dizzy Gillespie, en passant par Miles Davis).