Beatrice Rana fait danser Chopin au-dessus de l'Etna

La géniale pianiste italienne Beatrice Rana prend le contrepied du "Chopin des salons" et dresse le portrait d'un artiste halluciné. Des "Études op.25" et des "Scherzi" qui feront date!

"C'est amusant, cette impression de volcan. Quand j'ai gagné le concours de Montréal, il y a dix ans, avec le 'Concerto' de Tchaïkovski, un critique dans la salle a dit que j'y avais réuni l'Etna et le Vésuve!"

Beatrice Rana revendique cet élan passionné que l'on retrouve dans tous ses disques et a fortiori dans le dernier où elle a choisi des œuvres plutôt fiévreuses de Chopin – le deuxième cahier des "Études" et les quatre "Scherzi", aussi riches en fantaisie qu'en élans tumultueux, violemment passionnés et parfois tragiques. Son portrait à elle, la crinière en bataille, domptant du haut de ses 28 ans les 500 kilos de bois et d'acier de son Steinway de concert?

"Tragique? Oui, beaucoup!", dit-elle dans un éclat de rire. "Je suis une Italienne du Sud, donc j'aime le drame. J'ai une personnalité extrême, ma famille en sait quelque chose... Je vis dans l'intensité et dans tout ce que peuvent me procurer les sentiments. C'est pour cela que je choisis ce genre de musiques. Les "Scherzi" de Chopin m'ont accompagnée pendant la pandémie et le premier confinement. Dans cette situation inédite où la vie s'était arrêtée, le contact avec ces émotions m'a gardée vivante. C'était comme de me retrouver."

C'était même une "opportunité", glisse la jeune pianiste, pour aller plus loin encore dans son approche personnelle de Chopin. Son premier professeur, Benedetto Lupo, l'avait dissuadée de le jouer trop tôt et plutôt que de l'aborder par les œuvres "faciles" – les valses, les mazurkas ou le deuxième nocturne qu'étreignent tous les aspirants pianistes –, elle l'avait découvert sur le tard par les "Préludes" qui n'ont plus rien du Chopin policé que l'on peut alanguir à ravir.

C'est le Chopin du voyage à Majorque où il se découvre tuberculeux et doit se claquemurer dans un couvent autant pour se soigner que pour échapper à la vindicte des insulaires qui les jugent pestiférés, lui et le couple scandaleux qu'il forme avec George Sand, qui écrira à propos de ce voyage de 1838: "Un mois de plus et nous mourrions en Espagne, Chopin et moi; lui de maladie et de dégoût, moi de colère et d'indignation".

Beatrice Rana plays Chopin: Scherzo No. 3 in C sharp minor, Op. 39

Choc émotionnel

"Ce fut un choc de découvrir cette musique", se souvient Beatrice Rana, toute éberluée du fossé qui sépare ce qu'elle lit dans les partitions de ce qu'elle entend généralement dans les enregistrements. "C'était un autre Chopin: je découvrais un compositeur pétri de contrastes, très dramatique, visionnaire en permanence. Un compositeur très sombre, parfois abrupt, moins agréable que ce qu'on l'on imagine généralement et parfois halluciné à l'extrême. Et plus j'allais en profondeur, plus je trouvais ce fond-là."

Entre son enregistrement des "Préludes", en 2012, et celui-ci, on est sidéré par le chemin parcouru, mais c'est bien un Chopin dans la même veine. D'ailleurs l'artiste, s'appuyant sur l'enchaînement des tonalités qui, dit-elle, "ne doit rien au hasard", a conçu ses "Études opus 25" en miroir des "Préludes", comme une seule et même œuvre, en douze chapitres. C'est évident quand elle enchaîne dans un même élan la cinquième et la sixième, puis s'arrête sur la septième pour en faire le pivot du recueil, relançant dans une atmosphère de désolation la tragédie des trois dernières où l'on visualise bien la lave descendant inexorablement les pentes de l'Etna...

Beatrice Rana plays Chopin: 12 Études, Op. 25: No. 7 in C-sharp Minor

Des exercices, ces "Études"?

Sont-ce bien là les exercices obligés pour délier les doigts des étudiants avancés? S'agissant de Rana, la question technique ne se pose pas, tellement tout coule de source. Si bien que même avec la partition devant les yeux, il est parfois difficile de la suivre dans sa folle progression! Non, ce qui sidère ici, c'est moins l'exploit technique (réel) que la virtuosité avec laquelle elle manie les sentiments de l'auditeur. On ne sait pas par combien de climats elle peut passer sans jamais perdre le fil, parfois d'une mesure à l'autre, dans des fulgurances qui désarçonnent.

Le Chopin de Rana, c'est Delacroix revu par Picasso! Schumann, qui avait entendu Chopin jouer ses études, n'y avait-il pas entendu lui aussi "une harpe éolienne disposant de toute l'échelle sonore que la main de l'artiste fait parler en y jetant pêle-mêle toutes sortes d'arabesques fantastiques, de manière pourtant qu'on perçoive un son fondamental grave et un chant qui se déroule délicatement dans le haut"?

Rana reprend: "Il est parfois très compliqué de comprendre ce que Chopin écrit tellement il change d'idées. Mais de toute cette ambiguïté naît aussi la liberté. Lorsque j'enregistrais les études, j'ai fait deux prises complètement différentes de la 'septième'. Je savais par où aller mais pas où m'arrêter... Le tout, chez Chopin, c'est de suivre un fil rouge et, en même temps, d'oser s'engager dans ce voyage émotionnel qui ne se déroule pas toujours de façon rationnelle".

Un voyage intérieur où, dit-elle, reviennent comme une obsession ses souvenirs d'enfance en Pologne et la déchirure béante de l'exil. Et, derrière son clavier, l'instinct en alerte et en pleine possession de ses moyens d'expression, la géniale artiste de nous les jeter en pâture.