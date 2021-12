Black Marble sublime l’analogique avec "Fast Idol"

Après les sons froids et claquants des débuts ("It’s Immaterial"), suivis d’un virage vers la chaleur de la pop 80’s avec "Bigger than Life", "Fast Idol" vient concentrer tout le savoir-faire ce trifouilleur électronique de génie .

Des rythmes saccadés qui viennent décrocher la nuque ("Ceiling", "Royal Walls"), des boucles synthétiques qui sonnent comme durant les grandes heures de la cold wave ("Try", "The Garden"), des basses chargées de chorus ("Say It First", "Bodies"), cet album est une envoutante célébration de la musique électronique analogique, sans aucune prétention.