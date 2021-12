"Casta Diva" au Salon de l'auto

Dans "Norma", à l'opéra de La Monnaie, Christophe Coppens veut faire coïncider les sentiments de Bellini et notre rapport émotionnel à la voiture. Ça ne démarre pas.

Résumons la situation. Les Gaulois sont très remontés contre les Romains et n'attendent qu'une chose, c'est que le bouclier de leur dieu Irminsul sonne les trois coups du soulèvement. Mais ils peuvent toujours attendre, car Norma, la grande prêtresse celte, s'est envoyée en l'air avec Pollione, le proconsul romain qui règne sur la région. Elle a même eu deux enfants avec lui, mais personne ne le sait, pas même Oroveso, son naïf de père qui dirige les druides. Ni même Adalgisa, la jeune vierge qui s'est substituée à Norma dans le cœur de notre don Juan romain.

Comment Norma, qui se rêvait juste en femme aimée et finit impie, parjure, traîtresse, et trompée par-dessus le marché, va-t-elle punir Pollione? En se vengeant de sa rivale? En assassinant leurs enfants illégitimes? En le tuant? Ou en se condamnant elle-même?

Il faudra deux longs actes à Bellini pour explorer chaque piste avec force récitatifs et airs dans le plus pur style belcantiste (la première, à La Scala, date de 1831) dont le plus célèbre est sur toutes les lèvres depuis son interprétation par la Callas. Il s'agit bien sûr de "Casta Diva", la fameuse cavatine dans laquelle Norma invoque les mystères de la lune. Mais la Callas ayant eu la mauvaise idée de passer l'arme à gauche en 1977, l'air ne peut plus tout à fait se suffire à lui-même.

https://youtu.be/s-TwMfgaDC8

L'idée de Christophe Coppens, qui transpose cette "Norma" dans notre époque insurrectionnelle, c'est de faire coïncider les sentiments extrêmes qui saisissent les protagonistes avec le rapport émotionnel que nous sommes censés entretenir avec la voiture. Ainsi, dans l'air de "Casta Diva", une bagnole noire, tous phares allumés, descend du plafond pour s'arrêter à un cheveu de la soprano Sally Matthews, puis se mettre à balancer au rythme des contre-ut de la diva.

Ridicule de la scène

On veut des cordes qui surjouent, des vents qui roucoulent, des timbales qui claquent, pas d'un effectif qui fasse juste le job.

On ne peut réprimer un sourire devant le ridicule de la scène ou de celle-ci, où l'on voit Pollione et Adalgisa dans un coupé rouge qu'un câble fait basculer à la verticale pour rendre le vertige de leur duo d'amour. On passe ainsi de bagnoles qui crament sous les assauts des Celtes à une vieille Coccinelle qui pourrit dans un bois, de carcasses aussi enchevêtrées que l'amour de Norma et Pollione à une vieille Volvo qui leur sert de corbillard.

Cette idée saugrenue fonctionne d'autant moins que la direction d'acteurs est absente et que les chanteurs ont l'air de ne pas savoir comment se tenir les uns avec les autres. Pour des duos d'amour ou des scènes de haine cordiale, c'est assez ennuyeux.

"Norma" à La Monnaie | Vincenzo Bellini | Trailer

Le problème vient aussi de la fosse d'orchestre où la direction plate du chef italien Sesto Quatrini cherche à gommer tout ce que cette musique de Bellini a de kitsch mais aussi de sautillant et d'enlevé. On veut des cordes qui surjouent, des vents qui roucoulent, des timbales qui claquent, pas d'un effectif qui fasse juste le job.

À moins que tous ces protagonistes vêtus de doudounes, de parkas et de pyjamas rayés (qu'il est loin le temps où Christophe Coppens habillait Rihanna!) ne soient comme nous, devenus décidément mornes, si ce n'est à l'occasion d'une bagarre générale de boules de neige qui nous rappelle brièvement qu'il s'agit d'une production "festive" de fin d'année.

Vue en plein écran La Coccinelle et le proconsul (Enea Scala) dans la mise en scène de Christophe Coppens. ©karl forster

Raffaella Lupinacci confirme

Côté distribution, on retrouve le couple qui avait bien fonctionné la saison passée dans "La Favorite" de Donizetti. Après un démarrage un peu brouillon, le ténor Enea Scala (Pollione) impose sa présence, son timbre chaud et ses aigus d'argent, tandis que la soprano Raffaella Lupinacci (Adalgisa) séduit d'emblée par sa santé vocale insolente et un bel abattage qui tient la dragée haute à son aînée.

Sally Matthews est un peu écrasée par le rôle de Norma (qu'elle partage avec Lidia Fridman), il est vrai d'une pyrotechnie et d'un ambitus déments. L'aigu s'envole, le grave poitrine. Matthews n'en émeut pas moins lorsque Norma apprend pourquoi elle est délaissée ou quand elle implore son père de protéger ses enfants. Mais où est passée la jalouse, l'infanticide, la va-t-en-guerre? Rangée des voitures.